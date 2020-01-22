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Cep telefonu patladı

Çorum’un Osmancık ilçesinde cep telefonu ticareti ve tamirini yapan bir işletmeye tamir için bırakılan cep telefonun bataryası bomba gibi patladı.

Cep telefonu patladı

Çorum’un Osmancık ilçesinde cep telefonu ticareti ve tamirini yapan bir işletmeye tamir için bırakılan cep telefonun bataryası bomba gibi patladı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 23:13
Cep telefonu patladı

Olay Osmancık Ulucami Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki cep telefonu dükkanında meydana geldi. Cep telefonu ticareti ve tamirini yapan bir işletmeye tamir için bir vatandaş cep telefonunu bıraktı. Şarj problemi nedeniyle bırakılan cep telefonu tamir için işyerinin teknik servis bölümüne alındı. İşyeri çalışanları cep telefonu teknik servis bölümünde sıraya aldı.

Çalışanlar diğer telefonları tamir ettiği sırada patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlamanın ardından işyerini dumanlar sararken telefonun bataryasının patladığı tespit edildi. Olay anında telefonun tamirine başlamamış, telefonun bekleme esnasında patlamış olması herhangi bir yaralanmaya sebep olmazken telefon kullanılamaz hale geldi. Tamir için bırakılan telefonun şans eseri kullanıcının elinde patlamaması ile olası bir yaralanmanın önüne geçilmiş oldu.

(Mustafa ULUSOY)

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