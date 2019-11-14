“Cep telefonlarının yaydığı radyasyon değil radyo dalgası”

“Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre, baz istasyonlarının olumsuz bir etki oluşturduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunamadığı ifade edilmektedir.”

“İyonlaştırıcı EM ışınlarına fazla maruz kalmak, canlıya ait hücrelerin genetik yapısını (DNA) etkileyerek mutasyon ve kansere yol açması nedenleriyle tehlikelidir. Ancak mobil telefonlar ve baz istasyonları tarafından kullanılan RF (Radyo Frekans) dalgaları, iyonlaştırıcı nitelikte değildir .”

Bu değerlendirmeler, kısa adı TÜBİSAD olan Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’ne ait. Bu kuruluşun 20 yıldır yönetiminde bulunan İcra Kurulu Üyesi, Çorum’da 25 yıldır GSM sektöründe faaliyet gösteren e-market sahibi Nihat Malatyalı, son günlerde Çorum’un gündemini meşgul eden baz istasyonu tartışmaları üzerine bu bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Dünya standardı 41,2 V/m olduğu halde, Türkiye’de elektromanyetik alan şiddeti limit değerinin baz istasyonlarında 10 V/m olduğunu vurgulayan Nihat Malatyalı, Türkiye’deki 40 bin baz istasyonuna karşılık ülkemizin 20’de 1’i büyüklüğündeki Danimarka’da aynı miktarda, nüfusu 61 milyon olan İngiltere’de 52 bin, yüzölçümü ülkemizin yarısı kadar, nüfusu hemen hemen aynı olan Almanya’da ise 139 bin olduğunu söyledi.

Ülkemizde baz istasyonu kurulumuna izin veren ve denetleyen kurumun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olduğunu da anlatan Nihat Malatyalı, “Dünya 5 G ile yoluna devam ederken bizim hâlâ baz istasyonlarını tartışma konusu yapmamız üzücüdür” dedi.

(Haber Merkezi)