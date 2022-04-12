CENNETTEN BİR KÖŞE

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu fotoğrafları sosyal medya hesabından "Her bağa bir bahçıvan gerek" diyerek paylaştı ve şu mısraları ekledi:

"Lâledür bağ-ı cennet içre o nûn

Noktası oldı sanki dâğ-ı derûn"

(Fazlî)



