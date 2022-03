Önemli günde kadın muhtarların kendilerine yaptıkları ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Ceylan, kadın muhtarlara ayrı ayrı teşekkür etti.

İslam'ın kadına verdiği önemden bahseden Ceylan, "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır" diyen bir peygamberin ümmetiyiz" diyerek, "Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir" hadis-i şerifi hatırlattı.

"Kadınlara hak ettiği değeri vermek; hem inancımızın hem kültürümüzün hem medeniyetimizin hem de anayasa ve yasalarımızın bize emridir" diyen Ceylan,"Hayatın her alanında varlıklarıyla gücümüze güç katan kadınlarla büyük ve güçlü Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için omuz omuza hiç durmadan yürüyoruz" diye konuştu.

Kadınlarla ilgili gerçekleştirilecek projelerde kadın muhtarları öncü olarak görmek istediklerini dile getiren Ceylan, başarılarıyla geleceğe iz bırakan, her türlü haksızlığın karşısında dimdik duran tüm kadınların en büyük destekçisinin kendileri olacağını söyledi.

Özellikle bu önemli günde şehit annelerini de unutmayan Ceylan, "Şehit Anneleri başta olmak üzere, bu ülkeyi ve bu dünyayı fedakârlıklarıyla, emekleriyle, akılları ve şefkatleriyle güzelleştiren tüm kadınların 08 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerin bir parçası olan muhtarlıkların kendileri için kıymetli olduğuna değinen Ceylan, "Bu kıymetli olan yerlerde kadınlarımızı görmek bizler için onur verici. Yerel yönetimlerde kadın sayısının artmasını istiyoruz. Bunun içinde hep birlikte çalışmalıyız. Bunu sadece milletvekili, meclis üyesi ya da başkan olarak değil, her alanda yapmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Ceylan, ziyarette ayrıca mahalle muhtarlarının mahalleleri ile ilgili talep ve görüşlerini dinledi.

Muhtarlar, gerek Çorum’a kazandırılan yatırım ve hizmetler, gerekse de köylerine yapılan hizmetlerden dolayı Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ettiler.

Ziyarete; Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Karapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral, Merkez Sırıklı Köyü Muhtarı Zeynep Tufan, Osmancık Yeni Mahalle Muhtarı Aysel Bulduk, Alaca Geven Köyü Muhtarı Sultan Kaya, Alaca Soğucak Köyü Muhtarı Leyla Güven, Sungurlu Oyaca Köyü Muhtarı İkbal Kemer, Çorum Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık ve Dilek Şen Ateş katıldı.