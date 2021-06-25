Cenk Saat, Fi Kozmetik merkez ofis müdürü oldu

Fi Kozmetik, sektörde yaklaşık 13 yıldır faaliyet göstermekte. Saç bakımından cilt bakımına, parfümeriden oda spreylerine kadar müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunan, 13 yıldır başarılı faaliyet gösteren ve sürekli yükseliş gösteren Fi Kozmetik firmasına Çorum’un tanınmış ve sevilen ismi Cenk Saat, ofis müdürü atandı.

Cenk Saat, yeni görevinde Fi Kozmetik Hermes doğal bitkisel ürünlerin ve ünlü markalarına yeni ürün ve dağıtım kanallarıyla yurtiçindeki lider konuma güçlendirilmesi ve yurt dışında yeni pazarlara açılmasına liderlik etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Sinop Üniversitesi Lojistik Yönetim ve Organizasyonu bölümü mezun olan Cenk Saat, İstanbul Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi, Almanya Freud Üniversitesi Eğitim programlarını tamamladı.

Kariyeri boyunca Türkiye'nin birçok ilinde sağlık, eğlence, iş ve siyaset, tekstil, moda, güzellik ve bakım gibi bir çok sektörlerinde yönetici ve yönetim kurulu, danışmanlık seviyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Uzun zamandır iş ve siyaset danışmanlığı yanı sıra sağlık, güzellik ve bakım merkezinde yöneticilik görevi yapan Cenk Saat, Mayıs 2021 itibariyle Fi Kozmetik bünyesine Merkez Ofis Müdürü olarak katıldı.

(Haber Merkezi)

