Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 28°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566
Müftü yardımcısı konser verdi
Müftü yardımcısı konser verdi
Yerde yatan adamı görenler polisi aradı
Yerde yatan adamı görenler polisi...
Gençler sosyal mesafeyi unuttu
Gençler sosyal mesafeyi unuttu
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
Gazi Caddesinde silahlı kavga 1 ağır yaralı
Silahlı kavga 1 ağır yaralı

Cengiztopel’in asfaltı yenilendi

Çorum Belediyesi, Cengiztopel Caddesi’nde başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 15 gün önce asfalt yenileme çalışmalarının başladığı caddenin asfaltı tamamen yenilendi.

15 Mayıs 2020 Cuma 20:30
177 Okunma
Cengiztopel’in asfaltı yenilendi

Cengiztopel Caddesi’nde asfaltı yıpranmış yerleri tamamen yenileyen Çorum Belediyesi, kazı, dolgu ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra yolu kullanıma hazır hale getirdi. Mahalle sakinlerinden yolun yapılmasıyla ilgili çokça talep geldiğini ve yolun yapılmasını çalışma planına aldıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaklaşık 15 gün gün önce başlattıkları çalışmaları tamamlayıp yolu kullanıma açtıklarını söyledi. Başkan Aşgın, “Bugün itibariyle nihayet çalışmamızı tamamlıyoruz. Türk Telekom İl Müdürlüğü önünden Anitta Otel Kavşağına kadar bozuk yolumuzun asfaltını yapmış oluyoruz. Bölgedeki kaldırımları da tamamen yeniledik. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

MUHTAR’DAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, yapılan çalışmalar için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Muhtar Belli, “Cengiztopel Caddemizin asfalt ihtiyacı olduğunu başkanımıza iletmiştik. Sağ olsun başkanımız yaptığı incelemede yolun yapılması için gerekli talimatlar verdi. Bugün itibariyle hem yeni yolumuza hem de yeni kaldırımlarımıza kavuşmuş olduk. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum’da nüfusun yüzde 13,9'u genç 
Çorum’da nüfusun yüzde 13,9'u genç 
Konut satışları yüzde 57 azaldı
Konut satışları yüzde 57 azaldı
“Haziran'da yapılacak sınavlar ertelensin”
“Haziran'da yapılacak sınavlar ertelensin”
Mahkemeden satılık Volkswagen Passat
Mahkemeden satılık Volkswagen Passat
Karantina süresini tamamlayan 169 kişi evlerine gönderildi
Karantina süresini tamamlayan 169 kişi evlerine gönderildi
Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak
Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim