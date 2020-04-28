Cengiztopel'in asfaltı yenileniyor

Cengiztopel Caddesi’nde asfaltı yıpranmış yerler yeni asfaltla kaplanacak. İŞKUR İl Müdürlüğü ile Anitta Kavşağı arasında kalan bölümdeki yıpranmış yolda başlayan kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmalarla ilgili Fen İşleri Müdürü Mikdat Yıldırım’dan bilgi aldı.

Cengiztopel Caddesi’nin asfalt program içerisinde yer aldığını belirten Başkan Aşgın, çalışmaya başladıkları yolla ilgili zaman zaman kendilerine de taleplerin geldiğini ve teknik ekiple birlikte yaptıkları değerlendirme sonucunda bölgenin asfaltını yenileme kararı aldıklarını kaydetti. Başkan Aşgın, “Bugün itibariyle genişliği 12 metre uzunluğu ise 300 metre olan ve araç trafiği yoğun olan caddemizde çalışmalarımıza başladık. Kazı çalışmalarının ardından dolgu ve altyapı çalışmalarını da tamamlayıp asfalta hazır hale getireceğiz.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Fen İşleri Müdürü Mikdat Yıldırım’ın da katıldığı inceleme ziyaretinde Başkan Aşgın, dolgu, mekanik malzeme ve asfalt seriminden sonra yolun en kısa zamanda yeni görünümüyle hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)