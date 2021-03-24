Cengiz Yetişoğlu kansere yenildi
Güncel 24.03.2021, 19:19
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Çorum'un Sungurlu ilçesi Akpınar Köyü’nün eski muhtarı Cengiz Yetişoğlu, yakalandığı amansız kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre uzun süredir kanser nedeniyle tedavi gören eski muhtar Yetişoğlu önceki gün hayatını kaybetti. Cengiz Yetişoğlu'nun cenazesi Sungurlu Akpınar Köyü’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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