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Cengiz Topel caddesinde hareketli saatler

ÇORUM ’da  19 yaşındaki Ali B., silahla vurularak yaralandı. Olay Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Ali B.  aracıyla evine gittiği sırada daha önceden husumetli olduğu öne sürülen E. G.,  kendi aracıyla Ali B’nin  aracının önünü keserek, bir el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Ali B., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Cengiz Topel caddesinde hareketli saatler

ÇORUM ’da  19 yaşındaki Ali B., silahla vurularak yaralandı. Olay Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Ali B.  aracıyla evine gittiği sırada daha önceden husumetli olduğu öne sürülen E. G.,  kendi aracıyla Ali B’nin  aracının önünü keserek, bir el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Ali B., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

17 Nisan 2020 Cuma 23:55

Son Güncelleme: 18.04.2020 00:19
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