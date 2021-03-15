Cengiz Sahan toprağa verildi

Asır, Mehmet ve Başar Şahan'in kardeşleri genç yaşta hayatını kaybeden Cengiz Şahan’ın cenazesi geçtiğimiz gün Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak İğdeli Kızılkır köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cengiz Şahan'in cenazesine, ailesi ile birlikte Ankara Şahintepe Muhtarı ve Mislerovacığı Köyü Dernek Başkanı Hüseyin Börekçi ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)