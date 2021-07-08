Cengiz Özkan’dan unutulmaz konser 

Yeni normalleşmeyle birlikte kültür ve sanat etkinliklerine hız veren Çorum Belediyesi, Cengiz Özkan’ı Çorumlularla buluşturdu. En sevilen türkülerini Çorumlular için seslendiren Cengiz Özkan, Kadeş Barış Meydanını dolduran hayranlarına Türk Halk Müziği ziyafeti sundu.

Çok sayıda vatandaşın dinlediği konser sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cengiz Özkan’ı Çorum’da görmekten mutlu olduklarını belirtti. Aşgın, “Barışın Merkezinde Kadeş Barış Medyanı’nda kıymetli sanatçımız Cengiz Özkan’ın gönül dilinden tarihimizi, kültürümüzü medeniyetimizi dinledik, medeniyetimizin sesini dinledik.” dedi.

Kadeş Barış Meydanında yaz boyu konser

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaz boyunca Kadeş Barış Meydanında çeşitli konserler düzenleyecekleri müjdesi verdi. “Bu meydanda birçok konseri birlikte dinleyeceğiz” diyen Başkan Aşgın, “Türküyle başladık şarkıyla, musikiyle birçok etkinlikle birlikte olacağız. Tüm hemşehrilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Dr. Hail İbrahim Aşgın Cengiz Özkan’a çiçek ve hediye takdiminde bulundu.



