Cengiz Özkan Çorumlularla buluşacak

Yeni normalleşme kararları sonrası kültür sosyal etkinliklerine hız veren Çorum Belediyesi, önemli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Cengiz Özkan da bu kapsamda Çorum’a gelerek Kadeş Barış Meydanı’nda en güzel türkülerini Çorumlular için seslendirecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 7 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanında gerçekleşecek konsere tüm Çorum halkını davet etti.

