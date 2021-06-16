Cengiz Özkader’in ismi Z Kütüphanede yaşayacak

Çorum Belediyesi’ne uzun yıllar boyunca müdür ve başkan yardımcısı olarak hizmet veren merhum Cengiz Özkader, son olarak Yazı İşleri Müdürü iken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Başkan Aşgın, büyük bir vefa örneği göstererek BİLSEM’e yapılan Z Kütüphane’ye Cengiz Özkader isminin verilmesini kararlaştırdıklarını vurguladı.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezine kısa süre içerisinde Z Kütüphaneyi tamamlayarak hizmete sunan Çorum Belediyesi, eğitime olan yatırımlarına devam ediyor. Zenginleştirilmiş içeriği ile dikkat çeken kütüphanenin öğrencilerin eğitim hayatına kolaylık sağlaması amaçlanıyor. Açılış programına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birilkte Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Zübeyir Tuncel, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve merhum Cengiz Özkader’in ailesi de katıldı.

Z Kütüphanesine Çorum Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Merhum Cengiz Özkader’in ismini verilmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Bilim ve Sanat Merkezine geldiğimizde kütüphanenin olmadığını görmüştük. Bilgisayarlarıyla, kitaplarıyla, tasarımıyla okulumuza yakışır bir kütüphane olmasını istedik ve en güzelini yaptık. Buraya isim olarak, fedakârca çalışan, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan merhum Yazı İşleri Müdürümüz Cengiz Özkader ağabeyimizin ismini verelim istedik. Cengiz Özkader isminin bu kütüphaneye verilmiş olmasından mutluluk duyuyorum. Cengiz Özkader Z Kütüphanesi öğrencilerimize hayırlı olsun.” dedi.

Eğitime olan katkılarından dolayı Çorum Belediyesine teşekkür eden Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sadık Efe “Burada açılışını yaptığımız Z Kütüphanesine ismi verilen merhum Cengiz Özkader, kurumumuzda ismini yaşatmaktan dolayı onur duyacağız. Belediyemizden büyük destekler aldık. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.