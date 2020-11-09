Cengiz Özkader virüse yenildi

Uzun yıllardır Çorum Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde göreve yapan Cengiz Özkader’in vefatı Çorum'da büyük üzüntü yarattı.

Rıza Özkader’in oğlu, Cenan Özkader’in kardeşi, Çorum Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yazı İşleri Müdürü olan Cengiz Özkader’in cenazesi bugün saat 14.00’de Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)