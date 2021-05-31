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Cengiz Ertek annesini kaybetti

Çorum'un tanınmış simalarından Cengiz Ertek'in annesi Türkan Ertek (80) böbrek ve kalp yetmezliği nedeniyle bu akşam (31 Mayıs 2021 Pazartesi) saat 18.00'de Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Güncel 31.05.2021, 22:07
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Cengiz Ertek annesini kaybetti

Sanayi esnafından, 2007 yılında kaybettiğimiz Hayrettin Ertek'in eşi, Murat, Cengiz, Halas ve Hakan Ertek'in anneleri olan Türkan Ertek'in cenazesi yarın (1 Haziran 2021 Salı) saat 13.30'da Ulumezar'da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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