Cengiz Ertek annesini kaybetti

Sanayi esnafından, 2007 yılında kaybettiğimiz Hayrettin Ertek'in eşi, Murat, Cengiz, Halas ve Hakan Ertek'in anneleri olan Türkan Ertek'in cenazesi yarın (1 Haziran 2021 Salı) saat 13.30'da Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.