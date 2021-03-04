Çenesiz, seramik sektörünü  ekonomik yönden ele aldı

TSF VE ÇCSİB Başkanlıkları yanında Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan hemşehrimiz Erdem Çenesiz konuk olduğu canlı yayınında seramik sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, pandemi sürecinde yapı sektöründeki gelişmeler ve sektörün sorunları, sektörün küresel rekabetteki yeri, rekabetçi kur, hedef pazarlar, tüm dünyada yaşanan konteyner sıkıntısının seramik sektörüne etkileri ve önümüzdeki dönem Avrupa ve Amerika ihracat hedeflerini anlattı.

(Haber Merkezi)