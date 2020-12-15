Çenesiz, Bloomberg HT’de “seramik sektörü”nü anlattı
Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de yayınlanan “FOKUS” isimli programın canlı yayın konuğu oldu.
Güncel 15.12.2020, 20:06
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Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de yayınlanan “FOKUS” isimli programın canlı yayın konuğu oldu. Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Güzem Yılmaz’ın sunduğu programda seramik sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama olumlu katkısı, yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde yapı sektöründeki gelişmeler ve sektörün sorunları, sektörün dünyadaki yeri, hedef pazarlar ve önümüzdeki dönem ihracat hedeflerini anlattı.
Erdem Çenesiz programda Güzem Yılmaz’ın sorularını da yanıtladı.(Haber Merkezi)
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