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Çenesiz Bloomberg HT’de

Seramik Federasyonu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de yayınlanan “İş Dünyası” isimli programa canlı yayın konuğu olarak katıldı.

Çenesiz Bloomberg HT’de

Seramik Federasyonu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de yayınlanan “İş Dünyası” isimli programa canlı yayın konuğu olarak katıldı.

14 Mart 2020 Cumartesi 01:02
Çenesiz Bloomberg HT’de

Bloomberg HT’de Hande Berktan’ın sunduğu “İş Dünyası” isimli programın konukları Erdem Çenesiz ile birlikte Armatür Sanayicileri Derneği Başkanı Gökhan Turhan oldu.

Korona virüsün sektörlere olumsuz yansımaları, sektör değerlendirmeleri, sanayinin gelişimi, ihracatın önemi ve önümüzdeki dönem hedeflerinin konuşulduğu programda Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz “Seramik sektörünün 2019 yılında 1,2 milyar $ bandını aşarak ihracatta bugüne kadarki en iyi rakama ulaşması ve 2020 yılının ilk 2 ayında da ihracatın % 10 artarak 202 milyon dolar kaydedilmesine dikkat çekerek tüm seramik ürünleri içerisinde seramik kaplama malzemeleri yılın ilk iki ayında yüzde 27 artış ile sektörün en fazla ihracatını yapan alt sektör olduğu belirtti.

Programda doğalgaz maliyet artışlarının olumsuz etkisine rağmen seramik sektörünün ihracatta yakaladığı yüzde 82’lik rekor yerli katma değer oranına da vurgu yapıldı.

(Haber Merkezi)

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