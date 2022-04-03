Çenesiz, Bloomberg HT’de de ihracatçının sıkıntısını paylaştı

Seramik üreticisi bazı ülkelerde doğalgaz fiyatlarının ülkemize göre çok daha düşük olduğunu, özellikle İspanya ve İtalya gibi ülkelerde seramik üreticilerinin desteklendiğini belirten Çenesiz sürekli büyüyen ihracatın rekabetçi piyasada pazar kaybı yaşamaması için kdv oranının geçici olarak % 1’e indirilmesini ve yüksek katma değer yaratan sektörlerde sanayicinin finansal yönden desteklenmesini beklediklerini söyledi.(Haber Merkezi)

