Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102447
ALTIN
272.736
DOLAR
5.6598
STERLİN
6.9823
EURO
6.2437

Çenesiz, ABD Ticaret Bakanı’na sunum yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla düzenlenen Türkiye-ABD çalışma toplantısında Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz tarafından “Seramik Sektörü” sunumu yapıldı.

Çenesiz, ABD Ticaret Bakanı’na sunum yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla düzenlenen Türkiye-ABD çalışma toplantısında Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz tarafından “Seramik Sektörü” sunumu yapıldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 22:18
Çenesiz, ABD Ticaret Bakanı’na sunum yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla düzenlenen Türkiye-ABD çalışma toplantısında Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz tarafından “Seramik Sektörü” sunumu yapıldı.

Türk seramik sektörünün Avrupa Birliği’nde önemli paya sahip olduğu ve ürün kalitesi ve kapasite itibarıyla Amerikan pazarından pay almaya hazır olduklarını ifade eden Çenesiz, iki ülke arasında artırılmaya çalışılan ticaret hacminde seramik sektörünün de önemli bir kalem olduğunu vurguladı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Altyapı tamamlansın 500 bin turiste hazırız”
“Altyapı tamamlansın 500 bin turiste hazırız”
Yusuf Ahlatcı’nın Yolyapar’ı ziyareti
Yusuf Ahlatcı’nın Yolyapar’ı ziyareti
Ak Parti’ye görkemli il merkezi
Ak Parti’ye görkemli il merkezi
Garip ihalelere rekor izlenme!
Garip ihalelere rekor izlenme!
“12 Eylül’ün izleri halen silinmedi”
“12 Eylül’ün izleri halen silinmedi”
Çanakçı’da “oruç açma” birlikteliği
Çanakçı’da “oruç açma” birlikteliği
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim