Cenap Tozlu, Eğitim Mil-Sen Genel Başkan Yardımcısı oldu

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da yapılan Eğitim Mil-Sen kongresinde Genel Başkanlık görevine Kurucu Genel Başkan olan Kasım Kılıç seçildi. Kongreye Çorum’dan katılan Eğitim Mil-Sen İl Başkanı Cenap Tozlu, Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu) olarak yönetim kuruluna girmeyi başardı.



Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu başkanlığından mazbatasını alarak yeni görevine başlayan Cenap Tozlu, ilk iş olarak yeni kurulan Eğitim Mil-Sen’in; Manevi, İlkeli, Liyakatli Sendikalar Konfederasyonuna (MİL-SEN) bağlanma kararı aldıklarını belirterek Konfederasyona bağlı olarak yapılacak sendikacılığın önemli olduğunu belirtti. Cenap Tozlu, Eğitim Mil-Sen’in yeniden hakkı ve adaleti haykırmak için yola çıkan, “Sendika için memur değil, memur için sendika” anlayışıyla hak ve hukuk mücadelesi vereceklerini, manevi, ilkeli ve liyakatli sendikacılık anlayışıyla hareket edileceğini ifade etti.

Günümüzde sendikacılığa güvenin oldukça azaldığını dile getiren Tozlu, Eğitim Mil-Sen olarak mazlum gönüllere umut olmak için çalışmalara başladıklarını, kavga etmek için değil, her durum ve şartta haktan yana olmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Tozlu, son olarak “Eğitim Mil-Sen olarak bizler her daim milli bir duruştan ödün vermeyen, haktan, adaletten ve hakikatten şaşmayan bir anlayışla çıktığımız bu yolda davamıza ortak olacak, destek verecek yol arkadaşları arıyoruz. Yanlış gidiş için sözü olan, artık çare var ve “artık bu böyle gitmez” diyen kamu çalışanı arkadaşlarımızı, Eğitim Mil-Sen üyesi olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

