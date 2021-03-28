“Cemreyiz Biz” projesi katılımcılarına sertifika

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan tarafından yürütülen "Cemre" adlı çevre projesi kapsamında verilen online eğitimlerin, gençlerimizin çevre duyarlılığının arttırılması konusunda başarılı bir çalışma olduğunu vurgulayan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “ Çevre konusu son dönemde Türkiye'nin en önemli ve en öncelikli konu başlıklarından biri haline gelmiştir. Biliyoruz ki dünya bize geçmişimizden miras ve gelecek nesillere daha da geliştirerek ve güzelleştirerek teslim etmemiz gereken bir emanettir. Zira Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın 2017’de başlattığı “Sıfır Atık” projesi, dünyaya örnek olan ve takdir toplayan bir projedir. Bu proje ile gelecek nesillere sağlıklı bir çevrenin miras bırakılabilmesi için Sıfır atık ve sürdürülebilirlik yaklaşımının, ülkemiz ve dünya için net bir potansiyele sahip olduğunu görmekteyiz” dedi.

“Korumak ve Yaşatmak İçin Çevre Bize Emanet” diyen 81 il çevre gönüllüsüne sıfır atık, iklim değişikliği, enerji kaynakları ve politikaları, çevre ahlakı, çevre farkındalığı ve uygulamaları konularında eğitimler verildiğini belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “ AK Parti Çorum İl Başkanlığı olarak, önce içimize sonra tüm şehirlerimize düşen çevre hareketinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu minvalde Cemre Projesi kapsamında İl Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanımız İlknur Göktepe ve Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Fatih Temur nezdinde Cemre Çevre Gönüllüleri Eğitim Programı'nı tamamlayan kıymetli kardeşlerimize belgelerini takdim ettik. Kendilerine çevreye olan duyarlılıkları ve katılımları için teşekkür ediyorum” dedi.