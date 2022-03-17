“Cemiyet’in projelerini önemsiyoruz”

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Genel Kurul ile güven tazeleyen Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Erzen ve yönetimi, Vali Mustafa Çiftçi’nin ardından Belediye Başkanı Aşgın’a da bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.



Çorum basını hakkında Başkan Aşgın’a bilgiler veren Erzen, Cemiyet faaliyetlerinden bahsederken, ÇORUM HABER’in merhum Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar’ın isminin Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Beyaz Park’a verilmesi nedeniyle de teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, yerel basının kentin tanıtımı ve gelişimi noktasında önemli bir işlevi yüklendiğini ifade ederken, Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde organize edilen faaliyetleri önemsediklerini, gerçekleştirilecek etkinlikler için her türlü desteğe hazır olduklarını yineledi.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın, Gazeteciler Cemiyeti yönetimine teşekkür etti.

Cemiyet Başkanı Şevket Erzen’in öncülüğündeki ziyarete Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Özdemir, Taner Şimşek, Mustafa Külcü, Mustafa Burak Yalçın ve Nihat Karalar katıldı. (Haber Merkezi)

