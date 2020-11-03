“Cemilbey yolu seneye bitiyor”

Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov ile birlikte Ortaköy yolunda incelemelerde bulundular.

İncemeler sırasında müteahhit firma yöneticileri tarafından çalışmalar hakkında bilgiler verildi. 10 metre genişliğinde 2 metre traktör yolu olmak üzere toplam 12 metre genişliğinde yapılan yolun büyük bir bölümünde 1. kat asfalt yapıldığı belirtildi.

Bu sene yapılan 6 kilometrelik bölümle çalışmaların bitirildiği, önümüzdeki yıl da 10 kilometrenin tamamlanacağı vurgulanırken, 2. kat asfaltında atılmasıyla birlikte 22 kilometrelik yolun ulaşıma açılacağı ifade edildi.

Pandemi sürecinde özellikle de çalışanların koronavirüse yakalanması nedeniyle çalışmalarda aksamanın olduğunu belirten müteahhit firma yöneticileri, bu aksaklığı gelecek yıl telafi edeceklerinin sözünü verdiler.

Yoldaki çalışmaları yakından takip eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Cemilbey’e kadar bölümünün gelecek yıl tamamlanacağını, Cemilbey-Ortaköy arasının ise 2021 yılında ihale edileceğini duyurdu.

(Haber Merkezi)