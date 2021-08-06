Cemilbey Caddesi’ne 510 metre yeni asfalt

Seçim dönemi taahhütleri arasında şehrin çeperlerinden başlamak suretiyle merkeze doğru asfalt yapımı suretiyle şehrin ulaşımını daha da kolay hale getirme sözü veren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrin çeperlerinden başlayan yol çalışmalarıyla bu sözünü de yerine getirdiğini gösterdi.



Cemilbey Caddesi’nde asfalt zeminin bozuk olmasının ulaşım konforunu düşürdüğünü, bu sebeple yenileme çalışması yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Cemilbey Caddemiz şehir merkezimizin güney çıkışıdır. Köklü medeniyetin izlerini günümüze ulaştıran Ortaköy- Şapinuva ve Çorum Ovası içerisinde yer alan tarımsal üretimiyle ünlü köylerimiz şehir merkezimize bu cadde ile bağlanıyor.

Ayrıca Çorum Sanayi Sitemizin bağlantı yollarından iki tanesi de bu caddemiz üzerinde bulunuyor. Bu da Cemilbey Caddemizin önemini artırıyor. Yaptığımız inceleme ve tespit çalışmaları neticesinde yolun 7,5 metre genişliğinde bir şeridinin 510 metre uzunluktaki kısmında yenileme çalışması yapılmasını kararlaştırdık ve birkaç gün içerisinde kazı, dolgu ve asfalt serim işlerini bitirdik. Önemi bir hayli fazla olan bu caddemizi kısa sürede trafiğe açacağız” dedi.

Başkan Aşgın yolun tüm Çorumlulara hayırlı olmasını da diledi.



(Murat SARIKOCALAR)

