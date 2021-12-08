Cemil Külcü defnedildi

Şoför esnafından Aziz ve Adil Külcü'nün kardeşleri, Devlet Hastanesi'nde emekli Hüseyin Külcü'nün abisi Cemil Külcü vefat etti.

Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile Gazeteci Mustafa Külcü’nün de akrabası olan, Belediye çalışanlarından Ahmet Öztürk’ün de eniştesi olan Cemil Külcü, uzun süredir yakalandığı amansız hastalık yüzünden tedavi görüyordu. Cemil Külcü tedavi gördüğü Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi saat 11.45'te hastaneden alınarak, öğlen namazına müteakip Bayat Mahalle Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

