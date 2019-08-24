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Cemil Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Cemil Demirkan hayatını kaybetti.

Cemil Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

Çorum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Cemil Demirkan hayatını kaybetti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:05
Cemil Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün mesai bitiminde evine dönen Cemil Demirkan (53) aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cemil Demirkan’a mide kanaması teşhisi konuldu. Cemil Demirkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün hayatını kaybetmişti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Cemil Demirkan’ın cenazesi dün Cuma Namazı’na müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Boğabağı Köyü’nden gelme merhum Mustafa Demirkan’ın oğlu, Enver Demirkan ve Nevin Avşar’ın kardeşi, Sedef, Mustafa ve Ömer Demirkan ile Şeyma Bener’in babası olan Demirkan’ın cenazesine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, Alper Zahir, Belediye birim müdürleri, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(ÖMÜR SOYTEMİZ)

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