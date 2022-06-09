Cemil Çağlar, TÜGVA’lı gençlerle bir araya geldi

Cemil Çağlar, “Böylesine güzel bir yerde bulunduğunuz için sizleri tebrik ediyorum. TÜGVA’da bulunmanızın size sosyal gelişim açısından çok faydası olacaktır. TÜGVA’da bulunmanız sizi teşkilatçı liderler yapar. Sivil toplum kuruluşlarında görev almak insana çok şeyler katar, özgüveniniz artar. Geleceğin Türkiyes’i sizlersiniz gençler. Kendinizi her alanda yetiştirin. Hedefleriniz, idealleriniz olsun çok okuyun entelektüel birikiminizi artırın. Bulunduğunuz yerlerde diğer arkadaşlarınıza örnek olmalısınız. Arkadaşlarınıza rol model olunuz. Tarihe baktığımızda her hareketin temelinde gençler vardır. Sizler de günümüzü şekillendirebilirsiniz. Böylesine bir çatı altında bulunduğunuz için sizi tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Müdürümüze ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Güzel bir gençlik buluşması gerçekleştirdik. Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilciliği olarak gençlerin bulunduğu her alanda varız ve olmaya devam edeceğiz. Amacımız Türkiye Gençlik Vakfı’nın çalışmalarını daha da yayarak, gençlere ve geniş kitlelere ulaştırmaktır. Türkiye Gençlik Vakfı'nın temelde misyonu ve vizyonu vatanına, milletine, ümmetine hayırlı bireyler yetiştirmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi TÜGVA'da Asım'ın nesli kıratında, mukaddes değerlerin ve milli hedeflerin takipçisi gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımız ivmesini artırarak devam ediyor. İyiye ve güzele dair ne varsa hepsi Tügva da var bütün genç kardeşlerimizi bekliyoruz” dedi.

Vakıf gönüllüsü gençlere başarı belgelerini veren Cemil Çağlar ziyaretini sonlandırdı.

(Haber Merkezi)

