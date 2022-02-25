Cemil Abraş vefat etti
Çorum'un tanınmış iş insanlarından Cemil Abraş (93), bugün Cuma namazı saatlerinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle evinde hayatını kaybetti.
Güncel 25.02.2022, 15:33
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Merhume Nemide Abraş'ın eşi, emekli öğretmen Şükran Şimşek, Çorum Özel Hastanesi eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abraş, Ahmet Abraş ve Sema Öz'ün babaları olan Cemil Abraş'ın cenazesi, yarın (26 Şubat 2022 Cumartesi) 11.30’da Özel Hastane’den alındıktan sonra Ulucami’ye getirilecek ve öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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