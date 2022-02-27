Cemil Abraş toprağa verildi

Merhume Nemide Abraş'ın eşi, emekli öğretmen Şükran Şimşek, Çorum Özel Hastanesi eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abraş, Ahmet Abraş ve Sema Öz'ün babaları olan Cemil Abraş'ın cenazesi, saat 11.30’da Özel Hastane’den alındıktan sonra Ulucami’ye getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verildi.

Cenaze törenine, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Ömer SOYTEMİZ)