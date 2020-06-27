Cemil Abraş eşini kaybetti
Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, emekli işadamı Cemil Abraş’ın eşi Melahat Abraş (71), bugün saat 09.30’da 1.5 aydan beri tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 27.06.2020, 15:37 27.06.2020, 16:16
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Melahat Abraş’ın cenazesi, bugün saat 17.00’de Ulumezar’da kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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