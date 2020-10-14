Son Dakika

Cemalettin Demirdelen Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürü

Çorum Gümrük Müdürü Cemalettin Demirdelen, Tekirdağ Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’ne atandı.

Güncel 14.10.2020, 18:22
207
Cemalettin Demirdelen Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürü

Çorum Gümrük Müdür Vekili Kemal Göktaş ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Demirdelen, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a veda etti.

Cemalettin Demirdelen, Ekim 2016’dan beri Çorum Gümrük Müdürü olarak görev yapıyordu.

ÇORUM HABER, Demirdelen’e Çorum’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde de başarılarının devamını diler. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 15 Ekim 2020
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:31
İkindi 15:36
Akşam 18:08
Yatsı 19:26

Gelişmelerden Haberdar Olun

@