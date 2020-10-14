Cemalettin Demirdelen Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürü
Çorum Gümrük Müdürü Cemalettin Demirdelen, Tekirdağ Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’ne atandı.
Güncel 14.10.2020, 18:22
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Çorum Gümrük Müdür Vekili Kemal Göktaş ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Demirdelen, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a veda etti.
Cemalettin Demirdelen, Ekim 2016’dan beri Çorum Gümrük Müdürü olarak görev yapıyordu.
ÇORUM HABER, Demirdelen’e Çorum’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde de başarılarının devamını diler. (Haber Merkezi)
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