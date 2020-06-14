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Cemal Uçar defnedildi

Çorum’un tanınmış öğretmenlerinden Cemal Uçar (85) yaşında hayatını kaybetti.

Güncel 14.06.2020, 19:57
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Cemal Uçar defnedildi

Alınan bilgiye göre Nazik Uçar’ın eşi, Ankara Memorial Hastanesi’nde Kalp ve Damar Uzmanı olarak çalışan hemşehrimiz Doç. Dr. Halil İbrahim Uçar, Ankara Atatürk Araştırma Hastanesi Genel Cerrahı Ali Erkan Uçar ve Sevgi Dönmez’in babası, Çorum Endüstri Meslek Lisesi’nin tanınmış emekli öğretmenlerinden Cemal Uçar uzun süredir devam eden tedavisine rağmen geçtiğimiz günlerde hastanede hayatını kaybetti.

Emekli eğitimci Cemal Uçar’ın vefatı memleketi Çorum’da da büyük bir üzüntü yaratırken, cenazesi Ankara Ortaköy Mezarlığı’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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