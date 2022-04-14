Cemal Şahin’in torunu Ayça Çimen cübbe giydi

Çorum'un tanınmış simalarından bir dönem Çorum Belediye Meclis üyeliği görevinde bulunan İnşaat Mühendisi Günay Çimen'in kızı, Çorum eski Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı merhum Cemal Şahin'in torunu olan Ayça Deniz Çimen, Ankara Barosu’ndan ruhsatnamesini alarak avukatlığa başladı.

Ayça Deniz Çimen Ankara Mustafa Kemal Mahallesi 2079 Sokak’ta bulunan Çimen Hukuk ve Danışmanlık’ta çalışacak.

(Volkan SINAYUÇ)

