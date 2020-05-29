Cemal Kurtoğlu’nun ziyareti

Her akşam sosyal medyadan sanatseverlere müzik ziyafeti çeken Cemal Kurtoğlu, önceki akşam da “Çorum” konulu programına, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Çorum önceki Belediye Başkanı Zeki Gül, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut ve folklorcu Atilla Demiral’ı konuk etmişti. (Erkan BAYATLI)