Cemal Kurtoğlu’ndan Beykoz’da halk konseri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminde zor günler yaşayan müzisyen ve sahne sanatçılarına destek olmuş ve İBB Kültür A.Ş. tarafından “İstanbul Bir Sahne” adı altında etkinlikler düzenlemeye başlamıştı.

Cemal Kurtoğlu da, sekiz kişilik ekibiyle Beykoz’da sevenleri ile buluşacak.

Aynı hassasiyeti tüm belediyelerden beklediklerini ifade eden cemal Kurtoğlu, “Memleketim Çorum’un, il merkezi-ilçe demeden her köşesinde konser verip, aylardır evlerine kapanan hemşehrilerime şarkılarımla moral vermek, benim için büyük bir kıvanç olur” dedi. (Haber Merkezi)

