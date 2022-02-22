Cemal Kurtoğlu, yeni bir şarkıyla dönüyor

Bugün 22.02.2022…

Çorumlu sanatçı Cemal Kurtoğlu,bu anlamlı günde “Gel bir kez daha düşün” isimli, sözü ve müziği kendisine ait şarkısıyla müzik dünyasına muhteşem bir dönüş yapıyor. Şarkı, bugün görsel ve sesli tüm dijital platformlarda yayına girecek.

Cemal Kurtoğlu, en son 2009 yılında, iki şarkısı kendisine ait “Hayat Merdiveni” isimli albümüyle sanatseverlerle buluşmuştu.

Sanat dünyasında “Bilo Ağa” olarak bilinen Kargılı hemşehrimiz Tamer Gül’ün sahibi olduğu Marya Müzik etiketiyle çıkacak olan şarkıya, ünlü klip yönetmeni Eyüp Dirlik yönetiminde Şile ve Ömerli’de şahane bir klip çekildi.

(Haber Merkezi)

