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Cemal Kurtoğlu, sevenleri ile buluşmaya devam ediyor

Cemal Kurtoğlu, Çorum’un yetiştirdiği başarılı sanatçılardan biri.

14 Mayıs 2020 Perşembe 23:25
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Cemal Kurtoğlu, sevenleri ile buluşmaya devam ediyor

1987 yılında ÇORUM HABER’in düzenlediği Amatör Sesler Yarışması’nda aldığı ödülle hemşehrileri tarafından tanındı. İlerleyen yıllarda da, hem udi, hem solist olarak sanatını çok daha geliştirdi, sahnelerin aranan sanatçısı haline geldi. Pek çok mekânda ve yine pek çok televizyon kanalında program yaptı.

Bir süre Antalya’da çalıştıktan sonra İstanbul’a dönen Cemal Kurtoğlu, pandemi günlerinde de boş durmuyor, “Evde Kal Türkiye” diyerek, evinden sunduğu şarkılarla sosyal medyada hayranlarına ve sevenlerine seslenmeye devam ediyor.

Kurtoğlu, bu programları sırasında izleyicilerinin mesajlarını da cevaplıyor ve bir şekilde söyleşiler yapıyor.

Belirli aralıklarla ÇORUM HABER’e köşe yazıları da yazan Cemal Kurtoğlu, insanların evinden çıkmakta zorlandığı şu günlerde, dijital platformdaki sanat etkinliğiyle başta hemşehrileri olmak üzere tüm sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethediyor. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 14.05.2020 23:43
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