Cemal Kurtoğlu, Kadeş Meydanı’nı şenlendirdi

Pandemi döneminde başlayan normalleşme süreci kapsamında Çorum Belediyesi’nin başlattığı kültür etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Çorumlu ünlü sanatçı Cemal Kurtoğlu da Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinde sahne aldı.

Cemal Kurtoğlu, Kadeş Barış Meydanı’nı dolduran vatandaşlara müzik dolu anlar yaşattı.

Konseri, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkan Mehmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim amirleri de ilgiyle izledi. Geceye Çorum’un yetiştirdiği halk ozanı Rıfat Kurtoğlu da şiirleri ile renk kattı.

Konserde konuşarak sanatçı Cemal Kurtoğlu’nu teşekkür eden Belediye Başkanı Aşgın, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Çorumlularla unutulmaz bir müzik şöleni yaşadıklarını vurguladı.

“Bizim derdimiz Çorum olduğu için, sevdamız Çorum olduğu için Ankara’da TBMM’de yasama çalışmalarımızı bitirdikten sonra güzel memleketimizin gönlü güzel insanlarıyla bir arada olmak için ayağımın tozuyla sizlerin yanına geldim” diyen Milletvekili Ceylan da etkinlik için Başkan Aşgın ile ekibine, konseri için de Cemal Kurtoğlu’na teşekkür etti. Ceylan ayrıca Çorumluların bayramını kutlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Ceylan, Aşgın ve Ahlatcı’nın çiçek verdiği Çorumlu sanatçı Cemal Kurtoğlu, sanata verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

