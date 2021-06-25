Cemal Kurtoğlu, halk konseri ile Beykoz Çayırı’nı şenlendirdi

“İstanbul Bir Sahne” adı altında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Beykoz Çayırı’nda halk konseri verdi.

Kurtoğlu, Beykoz Çayırı’nda piknik yapanlara, müzik dolu anlar yaşattı.

Çorumlu sanatçı, müzisyen ve sahne sanatçılarını düşünen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederken, Çorum merkezinde ve ilçelerinde de benzer halk konserleri vermeyi arzuladığını söyledi.

(Haber Merkezi)

