Cemal Kurtoğlu, halk konseri ile Beykoz Çayırı’nı şenlendirdi
ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, Çorumlu tanınmış sanatçı Cemal Kurtoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin pandemi döneminde zor günler yaşayan müzisyen ve sahne sanatçılarına destek olmak amacıyla
Güncel 25.06.2021, 22:46
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“İstanbul Bir Sahne” adı altında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Beykoz Çayırı’nda halk konseri verdi.
Kurtoğlu, Beykoz Çayırı’nda piknik yapanlara, müzik dolu anlar yaşattı.
Çorumlu sanatçı, müzisyen ve sahne sanatçılarını düşünen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederken, Çorum merkezinde ve ilçelerinde de benzer halk konserleri vermeyi arzuladığını söyledi.
(Haber Merkezi)
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