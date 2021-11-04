Cemal Kurtoğlu ÇESİAD Başkanlığı’na aday

Günümüzde sivil toplum kuruluşlarının, özellikle dayanışma, yardımlaşma ve tanıtım açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cemal Kurtoğlu, sanatçı kimliği ile sahip olduğu sosyal ilişki ve iletişim zenginliğini, hemşehri dayanışması adına değerlendirmek istediğini söyledi.

İstanbul’da yaşayan tüm Çorumluları bir araya getirmeyi amaçladığını ifade eden Kurtoğlu, “Üniversiteli öğrencilerimizin ellerinden tutmak, Çorum’un kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak üzere el ele, gönül birliği içinde çalışmayı taahhüt ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

