Cemal İşçi, Amasya Defterdarı oldu
Güncel 15.04.2022, 13:05
43
Çorum Milli Emlak Müdürü Cemal İşçi, Amasya’ya İl Defterdarı olarak atandı.
İşçi, Amasya İl Defterdarı olarak atanması nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulundu.
Vali Çiftçi, Amasya İl Defterdarı Cemal İşçi’ye yeni görevinde başarılar diledi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|30
|39
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|30
|34
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22