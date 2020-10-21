Cemal Ersoy’un oğlu ile Talip Eken’in kızı evleniyor
Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden; müteahhit-inşaat mühendisi Cemal Ersoy’un oğlu Muhammet Ersoy ile emekli banka müdürü Talip Eken’in kızı Serenay Eken, hayatlarını birleştiriyorlar.
Güncel 21.10.2020, 19:16
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Serenay Eken fizyoterapist, Muhammet Ersoy ise makina mühendisi.
Genç çiftin düğünü, 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 18.30’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılacak.
ÇORUM HABER, Sibel-Talip Eken çiftini ve baba Cemal Ersoy’u kutlar, Serenay ile Muhammet’e ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)
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