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Cemal Ersoy’un oğlu ile Talip Eken’in kızı evleniyor

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden; müteahhit-inşaat mühendisi Cemal Ersoy’un oğlu Muhammet Ersoy ile emekli banka müdürü Talip Eken’in kızı Serenay Eken, hayatlarını birleştiriyorlar.

Güncel 21.10.2020, 19:16
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Cemal Ersoy’un oğlu ile Talip Eken’in kızı evleniyor

Serenay Eken fizyoterapist, Muhammet Ersoy ise makina mühendisi.

Genç çiftin düğünü, 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 18.30’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılacak.

ÇORUM HABER, Sibel-Talip Eken çiftini ve baba Cemal Ersoy’u kutlar, Serenay ile Muhammet’e ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

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