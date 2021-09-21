Cemal Emir yeniden İlçe Başkanı seçildi

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen CHP Etimesgut İlçe Olağanüstü Kongresi’nde katılımın beklenenin üzerinde oldu. Toplam 379 delegenin 301’i katılım sağlayarak oy kullanırken kongre salonuna sadece delegeler alındı. Pandemi şartları ve Olağanüstü İlçe Kongresi olmasından dolayı dışarıdan misafir davet edilmezken milletvekilleri, diğer ilçelerin ilçe başkanları, siyasi partilerin temsilcileri kongrede bulunmadı. Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve yönetimi, kongrenin bitimine doğru salona geldiler.

Cemal Emir, kongrede yaptığı konuşmasında Etimesgut’un Ankara’nın 1 numarası yapacaklarını belirterek, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde de Etimesgut Belediye Başkanlığını kazanacaklarını söyledi.

CHP’yi Etimesgut’ta aydınlık günlerin beklediğini de söyleyen Emir, teşekkür konuşmasında da “Samsun’dan yeni bir Atatürk gelmesini beklemeyin, hepimiz birer Atatürk olacağız ve burada hedeflerimize ulaşacağız. Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız değil korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız” dedi.

Emir, kendisine destek veren partililere ve delegelere de teşekkür etmeyi unutmadı.

(Haber Merkezi)

