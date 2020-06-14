Cemal Alınca’yı kaybettik

Sevim Alınca’nın eşi, Çorum Belediyesi çalışanlarından Bülent Alınca, Karşıyaka Ortaokulu öğretmenlerinden Ebru Altuntaş ve emekli bankacı Betül Gümüşkaya'nın babaları, Çorum Fen

Lisesi öğretmenlerinden Ali Altuntaş'ın kayınpederi olan Cemal Alınca’nın cenazesi yarın (15 Haziran Pazartesi günü) saat 10:30 da, Elitpark Hastanesi’nden alınarak, saat 11:00 de Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.