“Çeltik üreticisini mağdur eden dere ıslah edilsin”

Tahtasız, beraberinde; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, CHP Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, İl Sekreteri Aydın Taşkın, Hacıhamza eski Belediye Başkanı Hayati Bahçevan ve bazı parti yöneticileri ile birlikte selin zarar verdiği çeltik tarlalarını inceledi.

Yaşadıkları mağduriyetle ilgili CHP heyetine bilgi veren arazi sahibi Sefer Mustafa Boyacı, sağanak yağmur yağdığında Girinoğlan Köyü çayının (Evlik Köyü Omaç deresi) taşarak çeltik arazilerine zarar verdiğini, bu sorunu her yıl yaşadıklarını, kendi imkânları ile kepçe ve insan gücüyle sorunu engellemeye çalıştıklarını, kalıcı bir çözüm istediklerini, derenin ıslah edilmesiyle sorunun ortadan kalkabileceğini söyledi.



CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise konuyu DSİ yetkilileri ile görüşeceğini ve mağduriyetin giderilmesi için ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını bildirerek, arazi sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Başkanı Tahtasız ve İl Sekreteri Aydın Taşkın, daha sonra DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi’yi makamında ziyaret ederek çeltik üreticilerinin yaşadıkları sorunları iletti.

Tahtasız, Evlik Köyü Omaç Deresinin dolduğu için sağanak yağmurlarda taşarak sel baskınlarına neden olduğunu, çeltik arazilerinin büyük zarar gördüğünü bildirerek, derenin ıslah edilmesini talep etti.

Şerbetçi ise bölgede gerekli incelemeleri yapacaklarını, teknik incelemenin ardından neler yapılabileceğini ortaya koyacaklarını ve sorunun çözülmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

(Haber Merkezi)