Çeltik üreticisine hastalık uyarısı

Çorum’da 75 bin dekar alanda 58 bin ton çeltik üretimi yapıldığını, bu sayısal verilere göre ülke çeltik üretiminde ilimizin önemli bir yerde bulunduğunu da hatırlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Sarı, hastalıklarla mücadele için hastalıktan ari sertifikalı tohum kullanılması, hastalığa toleranslı veya dayanıklı çeşitlerin ekilmesi, dengeli gübreleme yapılması, tarlada su seviyesinin derin tutulmaması gibi uyarılarda bulundu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çeltik üretim alanlarında yapılan incelemeler ve mevsim değerleri göz önüne alındığında Çeltik Yanıklığı (Pyriculariaoryzae Cav.) hastalığının bazı parsellerde görüldüğü ve diğer alanlarda ise uygun iklimsel değerler bulunduğunu üreticilerin tarlalarını kontrol ederek hastalık görülen sahalarda İl/İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçerek ilaçlamaya karar verilmesi konusunda çiftçileri uyardı.

Yanıklık hastalığına (yaprak, boğum, salkım, salkım sapı yanıklığı) kurt boğazı, sam vurması, pas, gibi isimler verildiğini belirterek kışı çeltik tohumlarında, hasat sonrası tarlada kalan bitki artıklarında veya darıcan (Echinochloacrus-gailiRoem et Schult) gibi bazı yabani buğdaygillerde geçiren hastalık etmeni Fungusolup’un misel formunda kışı geçirdiğini, bunların oluşturduğu konidiosporlar rüzgar veya sulama suyu ile sağlam bitkilere ulaşarak uygun koşullarda, sekonder (ikincil) enfeksiyonları oluşturduğunu anlatan Tarım ve Orhan Sarı; “Yanıklık hastalığının gelişmesinde; yüksek sıcaklık ve orantılı nem ile yağış miktarı ve yağışlı gün sayısı önemli olup; hastalık oluşumu için; optimum sıcaklık 25-28°C orantılı nemin %85-100 olması ve diğer koşulların uygun olması yeterlidir” dedi.

“İlimizde yağışların, günlük oluşan çiğ gibi mevsimsel faktörlerin yaratmış olduğu rutubet ortamının, yaprak üzerinde günün geç saatlerine kadar devam etmesinin hastalık oluşumunu artırmaktadır” diye konuşan Tarım Müdürü Sarı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bitkide belirtiler yaprak, yakacık, kın, boğum, salkım, salkım boğumu ve tane kavuzlarında görülür. Yaprak lekeleri temmuz ayından itibaren görülmeye başlar. Bu lekeler iğ veya baklava dilimi şeklinde, iki ucu sivri, ortası gri-bej veya saman sarısı renkte olup etrafı kahverengi bir hale ile çevrilidir. Lekelerin şekli, sayısı, büyüklüğü çeltik çeşidinin duyarlılığına, etmen ırkının hastalandırma yeteneğine ve hastalık gelişimi için çevre koşullarının uygunluğuna bağlı olarak değişir. Başlangıçta ayrı ayrı ve küçük olan lekeler daha sonra büyüyüp birleşerek yaprağın tamamen kurumasına neden olabilirler.Etmenle bulaşık olan yakacık, iplikle sıkılmış gibi bir görünüm alır. Yakacıktaki leke, yaprak kınına doğru uzanabilir. Kın üzerindeki lekeler yaprak ayasındakilerden farklıdır. Sap üzerinde ise yağ lekesini andıran belirtiler oluşur ve bu lekelerin üzerlerinde petrol yeşili renkte küf gelişir. Bitki üst kısmından çekilirse boğumdan kopar ve çoğunlukla boğumun alt kısmında bitki sağlam olmakla beraber, sonraki dönemlerde alt kısımlardaki, birinci ve ikinci boğumlarda önce doku yumuşaması, sonra kahverengileşme ve siyahlaşma şeklinde görülen “boğum enfeksiyonları” meydana gelir”

Çorum’da 75 bin dekar alanda 58 bin ton çeltik üretimi yapıldığını, bu sayısal verilere göre ülke çeltik üretiminde ilimizin önemli bir yerde bulunduğunu da hatırlatan Sarı, “Üretim ve verimimizi her yıl artırmak üreticilerimizin zaten bildiği başarılı olduğu konuda il ilçe müdürlükleri olarak sahada çiftçimizin yanında olmaya gayret göstermekteyiz. Ekonomik öneme sahip ürünlerde hastalık ve zararlılar konusunda üreticilerimizin mutlaka İl/İlçe Müdürlükleri ile irtibat halinde olmaları; etmenin tespiti durumunda en yakın il/İlçe Müdürlüğüne gidilerek teknik destek alarak mücadele için ruhsatlı pestisitleri kullanmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, hastalıkla mücadele için hastalıktan ari sertifikalı tohum kullanılması, hastalığa toleranslı veya dayanıklı çeşitlerin ekilmesi, hasat sonrası tarladaki hastalıklı bitki atıklarının yok edilmesi, analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılarak aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılması, tarlada su seviyesinin derin tutulmaması, gereksiz yere su kesimi yapılarak mahsulün susuzluk stresine sokulmaması, sulama suyunun soğuk olmaması, ekimin zamanında yapılması, Çeltik yanıklığına karşı tohum ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele yapılması, tohum ilaçlamasının mutlaka koruyucu olarak yapılması ve sık ekim yapılmaması uyarısında da bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)