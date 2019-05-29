Çeltik üreticisi su sorunu yaşıyor

Çeltiğin olmazsa olması olan ve 4 ay boyunca tarlalarda bulunması gereken su, başta İrfanlı Barajı olmak üzere Kızılırmak üzerindeki barajlardaki doluluk oranının düşük olması nedeniyle istenildiği gibi verilemiyor. Bu durum da çeltik üreticisini şimdiden kara kara düşündürmeye başladı.

İlçe ziyaretleri kapsamında dün de Laçin’i ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, Belediye binasında Laçin’e bağlı köylerin muhtarlarının yanı sıra çeltik üreticileri ve sulama kooperatifinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Vali Mustafa Çiftçi’ye yaşanılan su sıkıntısı hakkında bilgi veren Gökgözler Tarımsal Sulama Kooperatifi yöneticileri, “Çeltiğin devamlı suya ihtilacı var ancak suyumuz kesildi” diyerek, bu konunun çözülmesini istediler. Suyun 15 gün geç verildiğini anlatan çiftçiler, “Su hem geç verildi hem de eksik veriliyor. Bu suyun 4 ay boyunca akması lazım. Aksi takdirde çeltik üretemeyiz. 25 bin dönüm arazi, sulanmayı bekliyor” dedi.

DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi ise 1 haftadır suyun 24 saat süreyle verildiğini belirterek “Kızılırmak üzerindeki en büyük baraj olan İrfanlı’daki doluluk oranı yüzde 45’lerde. Bu da bizi olumsuz etkiliyor” dedi. Şerbetçi, su salınımını yakından takip ettiğini kaydederek, çiftçilerin mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Vali Mustafa Çiftçi ise “Dua edelim de yağışlar artsın, barajlar dolsun” diyerek, konunun takipçisi olacağını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)