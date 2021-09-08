Çelik döküm fabrikasına geçmiş olsun ziyareti

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, olayın ardından beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte yangın olayının yaşandığı fabrikaya giderek firma sahipleri Veli Hoşgör ve Sinan Özten ile görüştü.

Geçmiş olsun dileklerini ileterek, yetkililerden bilgi alan Tahtasız, “Allah daha büyük felaketlerden korusun. Her zaman esnafımızın, sanayicimizin yanındayız. Üzerimize düşen herhangi bir görev ve sorumluluk olursa gereken desteği her zaman vereceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.

Fabrika yetkilileri ise CHP'li yöneticilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

