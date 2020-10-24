Celal Manan’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu
Çorum’da makine sektörünün duayen isimlerinden Makine ve Enerji A.Ş Genel Müdürü Celal Manan (61) yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 24.10.2020, 16:31
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Merhum Mustafa Manan’ın oğlu, İdris ve Yunus Manan’ın kardeşi, Ömer Hadık, Arifcan Altun’un kayınbabası, Makina ve Enerji A. Ş. Yöneticisi Ali Dost’un kayınbiraderi olan Celal Manan, yeni tip koronavirüs salgını nedene ile tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.
Çorum’da makine sanayiinin tanınmış isimlerinden olan Celal Manan’ın ölümü üzüntü yaratırken, cenazesi hastaneden alınarak bugün saat 11.00’de Çiftlik Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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